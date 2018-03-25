İstanbul Tahkim Merkezi Konyalıları Tahkimde Buluşmaya Çağırdı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Konyalı iş adamları ve avukatları tahkimin avantajlarından yararlanmaya çağırdı.

ISTAC'tan yapılan açıklamaya göre, merkezin Konya Barosu, Selçuk Üniversitesi ve Konya Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlediği konferansa, Konyalı iş adamları ve avukatlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Konya iş dünyasını ve avukatları tahkimin avantajlarından yararlanmaya ve tahkimde buluşmaya çağırdı.

İSTAC'ın avukatlara ve hukukçulara mesleki açıdan yeni bir boyut açtığını aktaran Akıncı, merkezin seri tahkim, acil durum hakemi ve usuli zaman çizelgesi müesseselerini Türkiye'ye getirdiğini bildirdi.

Akıncı, şunları kaydetti:

"İstanbul Tahkim Merkezi'nde uyguladığımız usuli zaman çizelgesi avukatlara büyük bir öngörü sağlıyor ve zamanlarını verimli kullanabilmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca ISTAC'da online olarak dava açılıp, dava harçları ödenebiliyor. Böylesine kolay bir başvuru ile ISTAC tahkiminden yararlanmak, uyuşmazlıkları mahkeme yerine hakemler aracılığıyla, kesin ve bağlayıcı olarak ortalama 6 ay gibi kısa bir sürede çözmek mümkündür."

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da tahkime hak ettiği önemin verilmediğini belirterek, dünyada giderek yaygınlaşan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin avantajlarına dikkati çekti.

Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karapınar ise tahkimin tarafları hasım değil, hısım yapacağını belirterek, tahkimin etkin ve hızlı bir şekilde çözüm üretmek anlamına geldiğini vurguladı.