İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu
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İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu

21.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:01

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir temsil ederken bu durum yeni bir ilki beraberinde getirdi. İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu.

Tarihte Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden İstanbul kulüpleri, turnuvada 4 farklı takım tarafından temsil edilen ilk şehir oldu.

Bugüne kadar İstanbul takımlarından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken bu durum şehir rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar Galatasaray 16, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6 ve Başakşehir 1 sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etme başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul takımları haricinde ülkemizi temsil eden diğer takımlar ise Trabzonspor ve Bursaspor olmuştu.

MEHMET TOPAL'IN İLGİNÇ REKORU

Mehmet Topal, Süper Lig tarihinde 3 farklı kulübün formasıyla şampiyonluğa ulaşan ilk oyuncu olmuştu.

RB Leipzig maçına 11'de çıkan deneyimli oyuncu, hem 2000'lerde, hem 2010'larda, hem de 2020'lerde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını aldı.

İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu

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