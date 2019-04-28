İstanbul, İzmir ve Ankara'da Ekmeğe Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarındaki yüksek fiyatlara karşı hükümetin tanzim satış çadırlarıyla fiyatları düşürme çabası devam ederken, bu kez de ekmek zamlandı. Sofraların vazgeçilmez gıda ve beslenme ürünü olan ekmek; önce Ankara'da ardından İzmir'de zamlandı. İstanbul'da ise ekmek fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

GİRDİLERİN ARTIŞINA DAYANAMADI

Henüz 3 gün önce Başkent Ankara'da ekmek fiyatlarına zam geldi. 1 TL'den satılan ekmek, 1.25 TL'ye çıkarıldı. İstanbul ve Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılmış, vatandaşın tepkisi ve yetkililerin açıklamaları ile zamlar geri çekilmişti. Geçtiğimiz yılın Eylül ayının sonlarında Ekim ayının ise başlarında yaşanan zam, tepkilerle durdurulmuştu. Şu anda İstanbul'da ekmek 1,25 TL'den satılıyor.Fırıncılar üretim girdilerinin artışına daha fazla dayanamadı ve önce Ankara'da sonrasında ise İzmir'de ekmeğe zam yapıldı. İstanbullular ekmeğe zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Edinilen bilgilere göre; İstanbul'daki fırıncılar da zam konusunda son kararı vermek için toplantı yapıyor.

250 GRAM EKMEK 1,50 LİRA

Öte yandan İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, İzmir'deki ekmek ve pide fiyatlarını açıkladı. Girdi maliyetlerine dikkat çeken Durmuş, "Türkiye'de ekmek dışında hangi ürüne iki yıldır zam gelmedi? Biz üyelerimiz kadar İzmir halkının da menfaatlerini gözettiğimiz için elimizden geleni yaptık; ancak gelinen noktada küçük bir fiyat ayarlaması artık zorunlu oldu. Buna göre İzmir'de, 29 Nisan 2019 tarihinden itibaren 250 gram ekmek 1.50 liradan, 200 gram ekmek 1,25 liradan satılacak. 300 gram Ramazan pidesi ise 2.50 liradan satılacak" dedi.

1 ÇUVAL UN 70 LİRADAN 95 LİRAYA ÇIKTI

İzmir'de ekmeğe iki yıl önce zam yapıldığını belirten Durmuş, "O tarihte bir çuval unun fiyatı 70 liraydı, bugün yüzde 36 artışla peşin 95 liradan alınabiliyor. Mayanın kilosu 3.47 TL idi, bugün yüzde 67 artışla 5.80 lira." diye konuştu. Durmuş şöyle devam etti: "Bunların yanı sıra maliyetlerimizi oluşturan işçilik yaklaşık yüzde 46, elektrik yüzde 18.5, su yüzde 45, motorin yaklaşık yüzde 80 arttı. Her vicdan sahibi vatandaş, fırıncı esnafının haklılığını ve fiyat ayarlamasının kaçınılmaz noktaya geldiğini görecektir."