: İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 indi

17.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:12

Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan, Thai Havayolları'na ait Airbus A380, bir yolcunun rahatsızlanması sonucu ilk kez İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

YOLCU RAHATSIZLANDI, ACİL İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Tayland'ın Başkent Bangkok'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine uçan Thai Hava Yollarına ait Airbus A380 tipi uçak Türkiye hava sahasına girdiği sırada Alman uyruklu 61 yaşında ki bir yolcu rahatsızlandı. Alman yolcu sol tarafını hissetmediğini kabin memurlarına söyledi. Kabin ekibi olayı uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Thai Havayolları'nın uçağının pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak, acil iniş izni istedi.

İLK KEZ İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNMİŞ OLDU

Kuleden izin alan uçağın pilotları İstanbul Havalimanı'na saat 05:50 sıralarında sorunsuz şekilde indi. Dünyanın en büyük uçağı olan Airbus A380 ilk kez İstanbul Havalimanı'na inmiş oldu.

YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada uçağın yanına ambulans gönderildi. Rahatsızlanan Alman yolcu ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan yolcuyu İstanbul Havalimanı'nda indiren Thai Havayolları uçağı daha sonra 07.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.

Öte yandan Airbus 380 tipi uçaklar, İstanbul'da sadece yeni İstanbul Havaalanı'na inebiliyor.

Kaynak: İHA

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