Deniz taksi tarife ücretleri belirlendi! Açılış 100 lira olacak - Haberler Ekonomi
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Deniz taksi tarife ücretleri belirlendi! Açılış 100 lira olacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İBB UKOME toplantısında deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi. Deniz takside tarife; 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira olarak uygulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu İbb Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi.

AÇILIŞ ÜCRETİ 100 LİRA

Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.

Deniz taksi tarife ücretleri belirlendi! Açılış 100 lira olacak
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