Rusya'ya gönderdiğimiz 21 ton mandalina yanlış etiketleme nedeniyle imha edildi

15.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:32

İstanbul'da bulunan bir firma mandalinaları Rusya'ya gönderdi. Fatura ve kasa etiketlerinde mandalinaların menşei Türkiye olarak belirtildi. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'na (Rosselhoznadzor) bağlı uzmanlar Rusya'da bulunan Sofya Dağıtım Deposuna baskın yaparak tüm ürünleri inceledi. Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada İstanbul'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine gönderilen 21 ton mandalinanın imha edildiği belirtildi.

YANLIŞ ETİKETLEME NEDENİYLE İMHA EDİLDİ

Mandalinaların imha edilme nedeni ise her zamankinden farklı oldu. Rosselhoznadzor'a bağlı uzmanlar, yapılan denetimde mandalinaların hem İstanbul çıkışlı olduğu hem de ABD menşeili olduğu anlaşıldı. Yetkililer, yanlış etiketleme yapılması üzerine el koydukları 21 ton mandalinayı imha etti.

Kaynak: İHA