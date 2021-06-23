İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, Galatasaray ateşini resmen yaktı
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İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, Galatasaray ateşini resmen yaktı

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Mustafa Cengiz yönetimiyle atıştığı için kulüpten kovulan Belhanda, İstanbul'dan ayrılmadı ve çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'daki düzenini bozmayan ve gelen teklifleri geri çeviren Faslı yıldız, "İnşallah önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyerim" diye konuştu.

Younes Belhanda ve Galatasaray'ın tekrar kavuşması pek mümkün gözüküyor. Mustafa Cengiz yönetimini, "Sosyal medya ile uğraşacaklarına bozuk zeminle ilgilensinler" dediği için kulüpten gönderilen Belhanda, İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor. Faslı yıldız, Fatih Terim'in de dönmesiyle eski takımına haber yolladı.

İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda ateşi resmen yaktı: Galatasaray'dan haber bekliyorum

"İNŞALLAH OLUR"

A Spor'un aktardığı haberde İstanbul'da düzenini bozmadığı belirtilen Belhanda, "İnşallah önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyerim" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'le de arası bir hayli iyi olan Faslı yıldızın rotasyon olarak değerlendirilebilmesi kuvvetli bir durum olarak gözüküyor.

İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, Galatasaray ateşini resmen yaktı
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