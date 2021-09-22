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Son dakika haber: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

Edinilen son dakika haberine göre FETÖ'nün finans merkezi olduğu öne sürülen Kaynak Holding'in yöneticilerinin kurduğu belirtilen güvenlik şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün finans merkezi olduğu öne sürülen Kaynak Holding'in yöneticilerinin kurduğu belirtilen güvenlik şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kaynak Holding yöneticilerinin ortak olarak kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirket çalışanlarına yönelik yapılan operasyon yapıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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