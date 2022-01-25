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İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz hizmet verecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası kameralar karşısına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar hizmet vereceğini söyledi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza büründü, ulaşım durdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da, karla mücadele çalışmalarına dair açıklama yaptı.

MARMARAY 2 GECE DAHA ÜCRETSİZ

Marmaray'ın 2 gece daha ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor. İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak. Bir pist açıldı şu an. Karayollarında özverili çalışma devam edecek. İstanbul'da saat 13.00'ten itibaren özel otoların köprülerden geçişine izin vereceğiz. Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek." dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÖZEL ARAÇLARLA YOLA ÇIKMAYIN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte çalıştık. İstanbul'da kar yağışı perşembeye kadar sürecek. Dikkatli olunmalı. İstanbul'da mümkün olduğunca özel araçlarla yola çıkılmasın. Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkmalı." ifadelerini kullandı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Marmaray, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)
diyar-ı bekir:ÜCRETSİZ TATİLDE YOKMU ARKADAŞIN BİRİNE 2 GÜNLÜĞÜNE LAZIM ÇOK SIKILMIŞ BUNALMIŞ STRESE GİRMİŞ:)) Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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