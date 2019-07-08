İstanbul'da 5 liraya günübirlik tatil fırsatı

Yaz sezonu ile birlikte tatilciler Ege ve Akdeniz sahillerini doldurdu. Vatandaşlar sahil beldelerinde yoğunluğa neden olurken, kimileri de tatile çıkamadı. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu şehri İstanbul'da kalanlar 3 tarafı denizlerle çevrili mega kentte plaj arayışına girdi. Hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar, Şile'den Silivri'ye, Güzelce'den Kilyos'a İstanbul'un pek çok semtindeki plajlara yöneldi.

GÜNÜBİRLİK PLAJLAR

Takvim'in haberine göre, günübirlik gidip gelinebilecek mesafedeki plajlar, ücretleri ile de farklılık gösterdi. Kimi plajların ücretleri hafta içi ve hata sonu değişirken, kimisi de giriş ücreti almıyor ancak şezlong ve şemsiye ücreti talep ediyor.

İşte İstanbul'daki bazı plajlar ve ücretleri: