İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da hesaplarda olacak
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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da hesaplarda olacak

31.10.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:56
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da hesaplarda olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Ödemelerin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktaran Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KISA ÇALIŞMA 31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

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