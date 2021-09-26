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Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları gururlandırdı

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Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları gururlandırdı

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcularından Özge Savaş ve Atı Çilmaya milli takıma seçilmeye hak kazandılar.

ISPARTA (İHA) - Isparta Atlı Spor Kulübü sporcularından Özge Savaş ve Atı Çilmaya milli takıma seçilmeye hak kazandılar. Kulüp Antrenörü Burak Yeter ile birlikte Romanya Buftea'da düzenlenen Balkan Şampiyonası CEI 100 km koşusunda takım halinde Türkiye Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise milli takıma seçilen sporcuları kutlayarak, "Romanya'da Bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi ve ilimizi gururlandırmıştır. Özge Kızımızı ve Burak hocamızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Kendilerine ve Çilmaya'ya sağlıklı, başarılı nice günler diliyorum. Ayrıca bu yarışmada bayrağımızı dalgalandırıp Marşı'mızın okunmasını sağlayan tüm ekibe, Ümit Hoca'nın şahsında tüm sporcularımıza, Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ISPARTA

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları gururlandırdı

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