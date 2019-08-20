İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.
20.08.2019 15:39
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com