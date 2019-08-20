İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor

20.08.2019 15:39

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.