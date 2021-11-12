İspanyol Oyuncuların Yunanistan Maçı Öncesi Antrenmanda Attıkları Müthiş Goller - Haberler Spor
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İspanyol Oyuncuların Yunanistan Maçı Öncesi Antrenmanda Attıkları Müthiş Goller

Dugout - Haberler | Spor

İspanyol oyuncular Brahim Díaz, Álvaro Morata, Koke, Sergio Busquets, José Gaya'nın, Yunanistan'a karşı Atina'da oynayacakları 2022 Dünya Kupası ön eleme maçı öncesinde antrenmanda attıkları inanılmaz gollere göz atın.

İspanyol oyuncular Brahim Díaz, Álvaro Morata, Koke, Sergio Busquets, José Gaya'nın, Yunanistan'a karşı Atina'da oynayacakları 2022 Dünya Kupası ön eleme maçı öncesinde antrenmanda attıkları inanılmaz gollere göz atın.

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