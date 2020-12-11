İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor
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İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor

11.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:55

Tecrübeli savunma oyuncusu Sergio Ramos'un, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

İspanyol devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos için flaş bir iddia gündeme geldi. Onda Cero'nun haberine göre Ramos, artık takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Habere göre PSG'nin büyük ilgi gösterdiği oyuncu ile İngiltere ve İtalya'dan da önemli ekipler ilgileniyor. Ramos'un sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona ereceği için devre arası itibariyle başka takımlarla transfer görüşmelerine başlayabilecek.

RAMOS'UN İSTEDİĞİ 2 YILLIK SÖZLEŞMEYE YANAŞMIYOR

Real Madrid, oyuncularından yeni bir maaş indirimi talep etmeye hazırlanırken Sergio Ramos'un ise mevcut sözleşmesinin 2 yıl uzatılması yönünde bir talebi olduğu belirtiliyordu. Real Madrid'in ise tecrübeli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerisinde bulunmak istediği aktarılmakta.

İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:42:18. #1.14#
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