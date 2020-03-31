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Rüştü Reçber, Barcelona, İspanya, Marca, Spor

İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda

İspanyol basını, koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Marca gazetesi, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.

31.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:51
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'e İspanya'dan yoğun destek gelmeye devam ediyor. Marca Gazetesi, Rüştü Reçber'in kritik bir süreçten geçtiğini okuyucularına duyurdu. Marca, sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayarak, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.

İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Haberin detayında da Türkiye'deki haberler doğrultusunda efsane kalecinin kötü ve zor bir süreçte olduğu, hastalığı ciddi anlamda yaşadığı vurgulandı. Haberde ayrıca Rüştü Reçber'in hastanede tedavi gördüğü de yazıldı.

(Skorer)

İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda

Haberin Videosu:

İspanyol basını yazdı: Koronavirüs teddavisi gören Rüştü Reçber kritik durumda

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Haber Yorumları (9)
500
ALİ: Allah şifa versin..
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ADIM: Çok geçmiş olsun
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EFSANE: Allah yardımcın olsun.
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YAKUP CAHAN: Gecmis olsun büyük kaptan Allah şifa versin
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YAKUP CAHAN: Geçmiş olsun büyük kaptan Allah şifa versin insallah
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KONYALI: Karısı bulaştırdı ellam.
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MİSAFİR: Karısı çok geziyordu olabilir....
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ONUR: La amma abarttınız
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BOZOK: Allah şifa versin inşallah
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500
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