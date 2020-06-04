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İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır

Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, Galatasaraylı olduğunu saklamıyordu. Milli yıldız, bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkça belirtmişti. Hakan'ın parçalı formayı giyeceği tarih de duyuruldu. İspanyol basını, Hakan'ın Ağustos ayında Galatasaray forması giymeye hazır olduğunu yazdı.

İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
04.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:13

Galatasaray transferde büyük oynuyor. Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar için Hakan Çalhanoğlu ismi artık yüksek bir biçimde lanse ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile ilgili konuşan milli yıldız, sarı kırmızılı kulübün efsanesi Georghe Hagi gibi olmak istediğini ifade etmişti.

Hakan, yaptığı konuşmada, "Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum. Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi." demişti.

İMZA TARİHİNİ VERDİLER: AĞUSTOS'TA GELMEYE HAZIR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Todofichajes.com adlı internet sitesi, Hakan Çalhanoğlu-Galatasaray ilişkisini okuyucularına aktardı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde oldu;

"Galatasaray bu yaz Milanlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na imzayı attıracak. Milan'ın 10 numarasının süreklilik konusunda şüpheleri var. Geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul kulübünün teklifini reddetti ancak, Ağustos ayında Türkiye'ye gitmeye hazır. Oyuncu, kısa bir süre önce Galatasaray'da forma giyme arzusunu gizlememişti. Öte yandan, Hagi gibi bir 10 numara olmak istediğini, bunun rüya gibi bir şey olduğu söylemişti. 2021 yılında kadar Milan ile sözleşmesi bulunan Hakan, kendisine yöneltilen yeni sözleşmeyi reddetti ve İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor"

(Milliyet)

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