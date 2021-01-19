İspanya Süper Kupa finalinde kırmızı kart gören Lionel Messi, 2 maç ceza aldı

İspanya Futbol Federasyonu, Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası finalinde oynanan maçta rakibine topsuz alanda tokatlayan ve bu yüzden kırmızı kart gören Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye 2 maç ceza verdi.

Athletic Bilbao ile oynanan İspanya Süper Kupası finalinde kırmızı kart gören Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin cezası belli oldu.

Maçın uzatma bölümünün son dakikasında rakibine topsuz alanda adeta tekme tokat giren Arjantinli yıldız, 2 maç ceza aldı.

BİR KUPA BİR LİG MAÇINI KAÇIRACAK

Buna göre Lionel Messi, Barcelona kariyerindeki ilk kırmızı kart ile karşı karşıya kalmıştı. Messi, Barcelona'nın kupada Cornella ve La Liga'da Elche maçlarında forma giyemeyecek.

KAPAYI BILBAO KAZANMIŞTI

Barcelona geçtiğimiz pazar günü oynanan İspanya Süper Kupa finalinde Athletic Bilbao'ya 120 dakika sonunda 3-2 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.