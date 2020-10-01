İspanya La Liga Sevilla - Levante maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

İspanya La Liga maçlarının başlamasıyla sporseverleri İspanya La Liga maçlarını yakında takip etmeye başladı. Akşamın en dikkat çeken maçlarından Sevilla - Levante maçının sonucu merak edildi. Peki, İspanya La Liga Sevilla - Levante maçı kanalı, şifresiz mi?

Sporseverlerin yakından takip ettiği İspanya La Liga başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Sevilla - Levante, maçı ilgi odağı oldu. Peki, Sevilla - Levante maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

SEVİLLA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sevilla - Levante, İspanya La Liga maçı 01 10 2020 Perşembe günü Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV, kanalından yayınlanacak. Maç,saat 20:00'de başlayacak.