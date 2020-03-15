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Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Ekonomi

İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" açıklamasında bulundu.

15.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:20
İspanya, koronavirüse karşı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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