İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" açıklamasında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com