İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi

UEFA Uluslar Ligi unutulmayacak bir maça sahne oldu. İspanya, A Ligi 4. Grupta karşılaştığı Almanya'yı 6-0 yenerek rakibinden liderliği kaptı ve adını yarı finale yazdırdı. Torres, yaptığı hat trick ile yıldızlaştı.