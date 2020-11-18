İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi
18.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:53
UEFA Uluslar Ligi unutulmayacak bir maça sahne oldu. İspanya, A Ligi 4. Grupta karşılaştığı Almanya'yı 6-0 yenerek rakibinden liderliği kaptı ve adını yarı finale yazdırdı. Torres, yaptığı hat trick ile yıldızlaştı.
UEFA Uluslar Ligi 4. Grup son maçında İspanya, Almanya'yı konuk etti. Maçı baştan sona üstün götüren İspanyollar, güçlü rakibini farklı geçti.
Sarı kırmızılıara galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Alvaro Morata, 33., 55. ve 71. dakikada Ferran Torres, 38. dakikada Rodri ve 89. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.
RAKİBİNİ LİDERLİKTEN ETTİ
Bu sonucun ardından grubu 11 puanla lider olarak tamamlayan İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. Son haftaya lider olarak giren Almanya ise 9 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi ve bir üst tura çıkma şansını yitirdi.