İspanya erkek voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! İspanya voleybol kadrosunda kimler var, boyları kaçtır, isimleri ne?
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda milli takımımız grupta İspanya ile karşılaşıyor. Maç devam ederken İspanyol oyuncular kimler, boyları kaçtır merak edildi. Peki, İspanya erkek voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! İspanya voleybol kadrosunda kimler var, boyları kaçtır? İşte tüm detaylar...
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İSPANYA ERKEK VOLEYBOL TAKIM KADROSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ
- DOMENECH TOUS : Boyu : 203 cm
- BRUQUE Jesus : Boyu : 186 cm
- TRINIDAD DE HARO Angel: Boyu : 195 cm
- VILLALBA ZAMORANO José : Boyu : 193 cm
- RODRÍGUEZ PÉREZ Victor : Boyu : 199 cm
- NIEVES SUAREZ Carlos: Boyu : 199 cm
- GONZALEZ Juan Manuel : Boyu : 193 cm
- LORENTE CAMACHO Rubén: Boyu : 188 cm
- RUIZ Borja: Boyu : 200 cm
- RAMÓN FERRAGUT Jordi: Boyu : 191 cm
- FERNANDEZ VALCARCEL Jorge: Boyu : 202 cm
- RUIZ POSADAS Daniel: Boyu : 190 cm
- VIGIL Alejandro: Boyu : 210 cm
- ALMANSA Jorge: Boyu : 195 cm
- LARRAÑAGA LEDO Unai: Boyu : 185 cm
- OSORIO Gerard: Boyu : 200 cm
- VILLENA Andres Jesus: Boyu : 196 cm
- FORNES Miguel Angel: Boyu : 204 cm
- IRIBARNE Francisco: Boyu : 198 cm
- NASSINI HIDALGO Stefano: Boyu : 193 cm
- SANCHEZ CARRERES Javier: Boyu : 192 cm
- LORENTE LOPEZ Lucas: Boyu : 188 cm
- GAMIZ AaronLucas: Boyu : 179 cm
- MONTEAGUDO JoaquinLucas: Boyu : 199 cm
- FERRÁNDEZ MOLES Emilio: Boyu : 194 cm
- GIMENO RUBIO Álvaro: Boyu : 207 cm
- RODRIGUEZ DOSAL Ángel: Boyu : 198 cm
- DOVALE Mario: Boyu : 188 cm
- COLITO Augusto Renato: Boyu : 197 cm
- LÓPEZ ALACIO David: Boyu : 196 cm
- PIRIS GUISCAFRÉ Antoni: Boyu : 181 cm
- LALLA GÓMEZ Adrián: Boyu : 194 cm
- MUÑOZ Raul: Boyu : 182 cm
- DE AMO FERNANDEZ-ECHEVARRIA Miguel Angel: Boyu : 185 cm
Koç : MALDONADO Ricardo