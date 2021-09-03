İspanya erkek voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! İspanya voleybol kadrosunda kimler var, boyları kaçtır, isimleri ne?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda milli takımımız grupta İspanya ile karşılaşıyor. Maç devam ederken İspanyol oyuncular kimler, boyları kaçtır merak edildi. Peki, İspanya erkek voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! İspanya voleybol kadrosunda kimler var, boyları kaçtır? İşte tüm detaylar...