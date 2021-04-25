İspanya'da maç esnasında sahaya atlayan köpeğin topla oynayabilmesi için karşılaşma durduruldu
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İspanya'da maç esnasında sahaya atlayan köpeğin topla oynayabilmesi için karşılaşma durduruldu

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İspanya 2. Ligi'nde Tudelano ile Amorebieta arasında oynanan maçta sahaya bir köpek girdi. Sevimli köpek, sanki bir bahçedeymiş gibi sahanın içinde topla oyun oynamya başladı. Bu olayın ardından hakem bir süreliğine maçı durdurdu. Oynamaya devam etmek isteyen köpek için top sahanın dışına atıldı. Ve karşılaşma komik bölümün ardından devam etti.

Kedilerin girmesine alışık olduğumuz futbol sahalarına bu kez köpek girdi. İspanya 2. Ligi'nde Tudelano ile Amorebieta arasında oynanan maçın 81. dakikasında sahaya bir köpek atladı. Köpek, sanki sahibinin bahçesindeymiş gibi oynamaya başladı, futbolcuların topuna müdahale etti. Oyunu ve topu bırakmak istemeyen sevimli köpek için maç durduruldu.

TOPUN DIŞARI ÇIKTIĞINI GÖRÜNCE GİTTİ

Sahanın içinde koşturan köpeğin aklına koyduğu futbol topu, dışarı atıldı. Ve böylece sevimli köpek oyununu saha dışında sürdürebildi. Karşılaşmanın hakemi ise mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirdi.

İspanya'da maç esnasında sahaya atlayan köpeğin topla oynayabilmesi için karşılaşma durduruldu
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