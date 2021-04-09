İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı

İspanya'nın Madrid şehrinde gerçekleştirilen açık artırmada 15 bin TL'den satışa çıkarılan bir eser Kültür Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Eserin dünyaca ünlü İtalyan ressam Caravaggio'nun 17. yüzyıldan kalma kayıp tablosu olabileceği belirtilerek, inceleme altına alındı. Eserin yurt dışına çıkışı yasaklanırken, değerinin 1,5 milyar TL'yi bulabileceği söylendi.

İspanya'da yapılan bir açık artırma uluslararası sanat dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Başkent Madrid'deki Ansorena Müzayade Evi, 1400 parçalık bir katalogdan oluşan açık artırma düzenledi.

Söz konusu açık artırmada yer alan eserlerden biri İspanya Kültür Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 1500 euro (yaklaşık 15 bin TL) bedelle açık artırmaya başlaması beklenen eser 17. yüzyıl ressamlarından İspanyol sanatçı José de Ribera'ya ait olarak adlandırıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Eser satışa çıkmadan önce Kültür Bakanı José Manuel Rodríguez Uribes'in girişimiyle açık artırmadan çıkarıldı. Yurt dışına ihraç edilmesi yasaklanan tablonun İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun kayıp eserlerinden biri olabileceği belirtildi. Tablo inceleme altına alınırken, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tablo oldukça değerli, bir Caravaggio olduğunu umuyoruz" denildi.

İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı

15 BİN TL FİYATLA BAŞLAYACAKTI

Caravaggio'nun kayıp eserlerinden biri olduğu düşünülen tabloyla ilgili Roma Tre Üniversitesi'nde sanat tarihi uzmanı olan Prof. Maria Cristina Terzaghi de konuştu. Bir arkadaşının eserin açık artırmaya çıkacağını söylemesi üzerine İspanya'ya giden Terzaghi, tabloyu gördükten sonra El Pais'e yaptığı açıklamada, "O bir Caravaggio, buna hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 1,5 MİLYAR TL'Yİ BULABİLİR

15 bin TL başlangıç fiyatıyla açık artırmadan çekilen tablonun, Caravaggio'ya ait olduğu tespit edilirse değerinin 150 milyon euroyu (1,5 milyar TL) bulabileceği belirtiliyor.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Esra Erol Cem Yılmaz Dilan Çıtak
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:21:44. #1.16#
title