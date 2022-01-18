İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya çok ince gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya çok ince gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal için basın toplantısı düzenlendi. Kartal, oynatacağı sistem hakkında çok net konuştu. Kartal, eski hoca Vitor Pereira'nın 3 stoperli sisteminin devam etmeyeceğini vurgulayıp, "Ben 4'lü sistemde pozitif futbol oynatmaya çalışacağım" dedi.

Vitor Pereira'dan sonra göreve getirilen İsmail Kartal için Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlendi. Kartal, ilk olarak 1 haftalık süreçte takıma mental anlamda yüklemeler yaptığını ifade etti.

İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya çok ince gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı

Kartal, takımın Vitor Pereira ile 3'lü sistemle oynamaya alıştığını, ancak kendisi ile bunun değişeceğini vurguladı.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Birçok şeyi değiştirebilirim, buna inanıyorum. Kendimde pozitif enerji görüyorum. Biraz sabırla bu gidişatın değiştiğini camiamız görecek.

Ben, başkanımızla çok samimi bir görüşme içerisinde göreve talip oldum. Başkanımız beni aradığında hiç tereddüt etmeden, ilk günkü gibi heyecanla görüşmeye gittim. 'Sorumluluk alırım, söz konusu Fenerbahçe ise bu sorumlulukları omuzumda taşırım' dedim.

Eyvallah, tamam 17 puan gerideyiz ama hala metamatiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası var. Konferans Ligi'nde önemli bir rakibimiz var. Taraftarların, bu takıma güvenmesini istiyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var.

Bugün 3'lü sisteme göre yapılmış bir takıma ben geldim. Ben 4'lü sistemi, pozitif futbolu oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Bunun için çalışacağım.

Yarınki maç bir başlangıç olsun istiyorum. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar taraftarlarımızın oyuncularımıza güvenmelerini, destek olmalarını istiyorum."

Bu hafta oynanacak maçların ardından Antalya'ya gideceğiz. Fazla yükleme yapmayacağız. Üst üste maçlarımız olacak. 1 haftalık çalışma yapacağız. Motivasyonu en üst seviyeye çıkaracağız. Futbolcularımız istekli ve bilinçliler. Hepsi bizim değerimiz. Bu takım kaliteli bir takım. Bu camianın bir evladı olarak taraftarımızdan sabır göstermelerini istiyorum."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

İsmail Kartal, Vítor Pereira, Fenerbahçe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
Yorumlar (2)
rizeli:Ayinesi iştir. kişinin lafa bakılmaz Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
bal ahmet:kendisi bir başarılı olsun sonra ince göndermemi yapıyo kalınmı göndermemi yapıyor şişirin bakalım ismaili Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title