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Ertuğrul ilk kez 11'de

Ertuğrul ilk kez 11'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de yer aldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Berke Özer, Altay maçında yer almazken, sarı-lacivertlilerde kaleyi Ertuğrul Çetin korudu. Bu müsabakayla genç file bekçisi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11'de sahaya çıkmış oldu.

Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ertuğrul ilk kez 11'de

Ertuğrul ilk kez 11'de

Ertuğrul ilk kez 11'de

Ertuğrul ilk kez 11'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Güncel, Haber

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