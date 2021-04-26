İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi
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İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi

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Survivor'daki güreşçi İsmail Balaban'a kendisini küçük düşürmemesi için "Yarışmadan çekil" diyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim bu fikrini değiştirdi. Selim, "Orada yaşadığı haksızlıklara rağmen kalıp şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum. Sarı fırtına İsmail Balaban'ın desteklenmesini istiyorum" dedi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, daha önce Balaban'ın yarışmayı bırakması gerektiğini belirterek "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyun eğmesin. O Türkiye'nin başpehlivanı" demişti.

"BALABAN'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

İsmail Balaban'ın ülkeye şampiyon olarak dönmesini istediğini belirten Selim, "Ata sporumuz güreş bir tarihtir, bir kültürdür. İsmail Balaban'da bu tarihin bir parçası bu kültürün bir temsilcisidir. Başpehlivanımız İsmail Balaban'ın dönmesi için çağrıda bulunmuştum. Ancak yaşadığı haksızlıklar karşısında artık orada kalıp tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum. Bu doğrultuda Tarihi Kırkpınar Ağası olarak tüm güreş camiasından Sarı Fırtına İsmail Balaban'ı desteklemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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