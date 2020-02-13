“İşleyecek süt bulamama noktasındayız”

13.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:45

MESİAD Tarım ve Gıda Komisyonu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Öz, Türkiye'de döviz kuru hareketliliği ile başlayan ekonomik dalgalanmaların ardından yem, mazot gibi yüksek girdilerle, binlerce süt hayvanı yetiştiricisinin zarar ettiğini söyledi.