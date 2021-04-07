İşitme Engelliler Hentbol Erkekler 1. Ligi müsabakaları Köyceğiz'de başladı

İşitme Engelliler Hentbol Erkekler 1. Lig müsabakaları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı.

İşitme Engelliler Hentbol Erkekler 1. Lig müsabakaları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı.

Köyceğiz Spor Salonu ve Köyceğiz Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyona İzmir Sağırlar GSK, Eskişehir İşitme Engelliler Kulübü, İstanbul Sessizler SK, İstanbul Anadolu İESK, Çorlu İşitme Engelliler Trakya SK, Denizli İşitme Engelliler Kulübü katılıyor.

İlk gün İzmir Sağırlar GSK-İstanbul Anadolu İESK karşılaşması, İzmir Sağırlar GSK sporcularının tamamının Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle oynanmadı. İzmir Sağırlar GSK hükmen yenik sayıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı ve Hentbol Branşı Sorumlusu İsmail Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıldır hiç faaliyet yapamadıklarını söyledi.

Köyceğiz'de yapılacak şampiyona için tüm önlemleri aldıklarını belirten Tek, "PCR testini kulüplerden gelmeden istedik. Öncelikle sağlığı önemsiyoruz. Türkiye şampiyonasına katılan takımlar alnının akıyla çıkacak ve başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Güzel bir şampiyona olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şampiyona 10 Nisan'da final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç