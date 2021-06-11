İşin uzmanı "4 lira bile olabilir" diye açıkladı! Ekmekte zam tehlikesi
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İşin uzmanı "4 lira bile olabilir" diye açıkladı! Ekmekte zam tehlikesi

İşin uzmanı '4 lira bile olabilir' diye açıkladı! Ekmekte zam tehlikesi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, ekmek üretiminde teknolojik adımlar atılmaması durumunda, kuraklığın da etkisiyle 200 gramlık ekmeğin 4 liradan satışa sunulmasının gündeme geleceğini söyle

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki kuraklık, hem gıda güvenliğini hem de gıda bolluğunu tehlikeye atıyor. İnsanoğlunun vazgeçemediği besinlerin başında gelen ekmeğin hammadesi buğday da kuraklıktan etkilenen ürünlerin başında geliyor. Buğdayın kuraklıktan etkilenme ihtimali de konunun uzmanlarını endişeye sevk etti.

"4 LİRA VE ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, 200 gram ekmeğin bugünkü şartlarda dahi 2 lira 13 kuruşa mal edilerek maliyetinin altında satıldığını belirtirken tarımda teknolojiye geçilmemesi halinde ekmek fiyatlarının 4 liranın da üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

BUĞDAY ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ VAR

Ataman, Şubat ayında uyarıda bulunduklarını, son olarak da buğday rekoltesinin 20.5 milyon tondan bu yıl 17.5 milyon dona düşeceğinin açıklandığını söyledi.

Sadece Güneydoğu'da 2 milyon tona yakın buğday kaybı beklendiğini anlatan Ataman, şöyle konuştu:

"Toprağın tavı yağmurun azlığı nedeniyle iyi olmadığından tohumlar güçlenemedi. Can suyunu da alamayınca cılız doğdu.

"YAĞMUR OLMAYINCA VERİMSİZ KALDI"

Mart, Nisan aylarında da yağmur olmayınca ya çok verimsiz kaldı ya da hiç başak veremedi. Şu anda bir çok yerde buğdaylar samanlık olarak toplanıyor.

Buğday tarlaları hayvan yemine çevriliyor. Yem sanayicileri ekmeklik buğdayı yem ham maddesi olarak satın alıyor."

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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