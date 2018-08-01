Işıl Alben'den G.saray'a 1+1 Yıllık İmza...

Galatasaray'da son dönemin en sıcak tartışmalarından olan Işıl Alben konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Aldığı ücret nedeniyle sosyal medyada tartışılan ve hakkında profilinden Galatasaray'ın sildiği iddia edilen tecrübeli oyuncu, yuvada kaldı.

Işıl Alben, dün Türk Telekom Stadı'nda Başkan Mustafa Cengiz ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Işıl Alben Galatasaray ile 1+1 yıllık yeni bir anlaşmaya imza attı. (Basket Dergisi)