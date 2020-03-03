Isco, Real Madrid Formasıyla 300. Maçına Çıkıyor
Real Madrid'in İspanyol ortasaha oyuncusu Isco, Madrid formasıyla bir başka başarıya daha imza atıyor. Isco ilk 11 başladığı El Clasico maçıyla beyaz formayla 300. maçına çıktı. Real Madrid'le 7.sezonunu geçiren İspanyol ortasaha, takımıyla birlikte 211 maç kazandı ve 51 gole imza attı.
03.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:21
Real Madrid'in İspanyol ortasaha oyuncusu Isco, Madrid formasıyla bir başka başarıya daha imza atıyor. Isco ilk 11 başladığı El Clasico maçıyla beyaz formayla 300. maçına çıktı. Real Madrid'le 7.sezonunu geçiren İspanyol ortasaha, takımıyla birlikte 211 maç kazandı ve 51 gole imza attı.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI