İşçi Partisi ile Brexit Müzakerelerinde Kırmızı Çizgimiz Yok"

LONDRA (AA) – İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiliz hükümetinin ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin muhalefetteki İşçi Partisi ile müzakerelerinde herhangi bir kırmızı çizginin olmadığını belirtti.

Washington'daki Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ortak toplantısı öncesinde Sky News'e değerlendirmede bulunan Hammond, "Bugün, Brexit konusunda meslektaşlarıma uzatmanın elde edildiğini ve anlaşmasız ayrılıktan korunmuş olmanın büyük bir artı olduğunu söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki İşçi Partisi ile yürütülen Brexit müzakerelerinde herhangi bir kırmızı çizginin olmadığının altını çizen Hammond, "Şu anda yapmamız gereken Brexit'in gerçekleştirilmesini sağlamak. Belirsizliği arka bırakarak Britanya'nın geleceğini inşa etmeye başlayabiliriz." dedi.

Reuters ise Maliye Bakanı Hammond'ın ikinci referandum fikrinin parlamentonun oylamasına sunulmasının olası olduğunu belirterek, önümüzdeki aylarda muhalefetteki İşçi Partisi'nin birlikte Brexit konusunda bir çözüm bulunacağına inandığını söylediğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin artmasının ülkenin büyümesini baskılayabileceğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın, Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran günü resmen ayrılabileceklerini belirtmişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

Kaynak: AA