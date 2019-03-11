İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Kadın Girişimcileri Destekleme SeminerleriGlobal GastroEkonomi Zirvesi Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 12 MartSaat: 08: 00Turkcell 25.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri

Global GastroEkonomi Zirvesi 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 12 Mart

Saat: 08: 00

Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel 

Tarih: 12 Mart

Saat: 09: 30

Nakitsiz Stadyum İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Tarih: 12 Mart

Saat: 11: 30

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 15-18 Mart

Saat: 10: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi'nde 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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