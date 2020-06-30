Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor Eylül 2016'da ırkçılık aleyhine verdiği bir fotoğrafla hafızalara kazınan Amerikan Futbol Ligi (NHL) oyuncusu Colin Kaepernick'in hayatı "Siyah ve Beyaz İçinde Colin" adıyla Netflix'e taşınıyor.

Irkçılığa karşı spor dünyasının ikonik dize çökme hareketinin kahramanı Kaepernick'in yaşadıkları Netflix dizisi olacak. Irkçılık karşıtı hareketinin ardından NHL'de takım bulamayan; buna karşın insan hakları için çalışan oyuncunun hayatı "Colin in Black & White (Siyah ve Beyaz İçinde Colin) ismiyle izleyenlerle buluşacak.

Dizi, Kaepernick'in çocukluk dönemiyle beyaz bir aile tarafından evlat edinilmesi ve aktivist haline gelmesini konu ediyor. Kaepernick diziyle ilgili düşüncelerini açıklarken "Sık sık ırkçı ve siyah hikayelerini beyaz lensleriyle görüyoruz" diye konuştu.

Siyah insanların karşılaştığı farklı gerçeklere yeni bir bakış açısı vermeye çalıştıklarını söyleyen Kaepernick, "Lise yıllarımda beyaz bir toplumda evlat edinilmiş siyahi biri olarak karşılaştığım ırksal çatışmaları araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLMİŞTİ

2016'da diz üstü oturuşuyla dikkat çeken Kaepernick, daha sonra ABD başkanı da seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın da aralarında olduğu kişilerce eleştirilmişti.

2017 yılının başında sözleşmesi 49ers'la olan sözleşmesi sona erdirilen ve o zamandan beri takımsız olan Colin Kaepernick'e diğer oyuncular da katıldı. Kaepernick'in protestosu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki sporculara da ilham oldu.

GEORGE FLOYD ETKİ ETTİ

George Floyd'un Minnesota'da polis tarafından gözaltına alınırken yaşamını yitirmesinden sonra Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestoları başlamış, daha önce protestoları yasaklayan NHL yönetimi de fikrini değiştirerek, oyuncuların milli marş sırasında diz üstü oturarak protesto yapabileceği kararını almıştı.