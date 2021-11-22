İrfan Can ve Mert Hakan, Mesut Özil'e takıldı: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray galibiyetinden sonra kendinden geçti. Otobüsün arka koltuğunda yine espriler havada uçuştu. İrfan Can ve Mert Hakan, kaptan Mesut Özil'e takıldı.

"TÜRKİYE DEĞİŞTİRİR ADAMI"

İrfan Can, "Onun bana asist yapması gerekiyor. Asist kralı diye aldık gol kralı çıktı. Beni asist kralı yapacak" dedi. Mert Hakan da, "Türkiye adamı değiştirir" diye takıldı.

"ARAYA KOŞ"

Mesut Özil de İrfan'a yapması gerekeni tek bir cümleyle özetledi. Özil, "Sen benim gibi araya koşmuyorsun ki" dedi. İrfan Can da, "Kalitesi tartışılmaz Mesut ağabeyin. Doğru söylüyorsun ağabey, haklısın" diye nasihati kabul etti.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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