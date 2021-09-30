İrfan Can Kahveci: İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz

"Seneye tekrar bu ödülü almak için çalışacağım"

"Milli takım arasından sonra takımla çalışmalara başlayacağım"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, "Gerçekten inanılmaz bir taraftarımız var. İnşallah bu sezon onlarla beraber şampiyon oluruz" dedi.

"Geçen sene taraftarımız olsaydı, mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyordum. Çünkü bu sene gördüm ki, ilk defa Fenerbahçe taraftarı önüne çıktım, gerçekten inanılmaz bir taraftarımız var. Başka takımlarla bizim stadımıza geldiğimizde hissediyordum taraftarın baskısını. İnşallah bu sezon onlarla beraber şampiyon oluruz sene sonunda."