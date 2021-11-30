İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki - Haberler Spor
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İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

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Göztepe maçında Fenerbahçe'nin en iyisi olarak gösterilen İrfan Can, tabelada oyundan alındığını görünce çıldırdı. Neye uğradığını şaşıran İrfan, isyan ederek çıktı. Tünele yönelen İrfan'ın ağır tepkileri görevlileri şaşırttı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçının dönüşünde ligde de kazanamadı. Sarı-Lacivertliler, Göztepe deplasmanından 1 puanı zor kurtardı. Fenerbahçe adına sahanın en iyisi olarak gösterilen İrfan Can'ın oyundan çıkması herkesi şaşırttı. İyi oynayan İrfan, kendini tutamayıp küfretmeye başladı.

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

TÜNELDE DE DEVAM ETTİ

İrfan'ı oyundan çıkarken arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Bir hayli öfkeli olan futbolcu tünele yöneldi. Sinirlerine hakim olamayan İrfan, bağıra çağıra soyunma odasına gitti. İrfan'ın öfkesi görevlileri de şaşırttı.

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

"BEN GÖRMEDİM"

Vitor Pereira'nın maç sonu İrfan hakkında yaptığı açıklamalar çok daha ilginçti. Portekizli hoca, "Ben tepkilerini görmedim. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Çok normal. Ama ben de bu takımın hocasıyım. Kararları ben alıyorum" ifadelerini kullandı.

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