İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçının dönüşünde ligde de kazanamadı. Sarı-Lacivertliler, Göztepe deplasmanından 1 puanı zor kurtardı. Fenerbahçe adına sahanın en iyisi olarak gösterilen İrfan Can'ın oyundan çıkması herkesi şaşırttı. İyi oynayan İrfan, kendini tutamayıp küfretmeye başladı.

TÜNELDE DE DEVAM ETTİ

İrfan'ı oyundan çıkarken arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Bir hayli öfkeli olan futbolcu tünele yöneldi. Sinirlerine hakim olamayan İrfan, bağıra çağıra soyunma odasına gitti. İrfan'ın öfkesi görevlileri de şaşırttı.

"BEN GÖRMEDİM"

Vitor Pereira'nın maç sonu İrfan hakkında yaptığı açıklamalar çok daha ilginçti. Portekizli hoca, "Ben tepkilerini görmedim. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Çok normal. Ama ben de bu takımın hocasıyım. Kararları ben alıyorum" ifadelerini kullandı.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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