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İrfan Buz'un Altınordu Galibiyeti Öncesi Soyunma Odası Konuşması

TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam Altınordu'yu Abdou Razack Traore'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Bursaspor, ligin bitimine iki hafta kala ilk iki iddiasını devam ettirdi. Yeşil-Beyazlıların teknik direktörü İrfan Buz ise takımını böyle motive etti.

06.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:28

TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam Altınordu'yu Abdou Razack Traore'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Bursaspor, ligin bitimine iki hafta kala ilk iki iddiasını devam ettirdi. Yeşil-Beyazlıların teknik direktörü İrfan Buz ise takımını böyle motive etti.

İrfan Buz'un Altınordu Galibiyeti Öncesi Soyunma Odası Konuşması

Kaynak: Dugout

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