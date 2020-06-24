İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı
Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.
24.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:00
Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Buz, Bursaspor ile ilk idmanına çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, gerçekleşen idman ısınma koşuları ile başlarken, ardından pas-press çalışıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.
Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek. - BURSA
Kaynak: İHA