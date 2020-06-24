İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Buz, Bursaspor ile ilk idmanına çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, gerçekleşen idman ısınma koşuları ile başlarken, ardından pas-press çalışıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA