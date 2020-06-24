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İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.

İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı
24.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:00

Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Buz, Bursaspor ile ilk idmanına çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, gerçekleşen idman ısınma koşuları ile başlarken, ardından pas-press çalışıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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