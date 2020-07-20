İran Petrol Bakanı açıkladı: Hiçbir ülke İran ile işbirliği yapmıyor
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İran Petrol Bakanı açıkladı: Hiçbir ülke İran ile işbirliği yapmıyor

İran Petrol Bakanı'ndan sitem dolu bir açıklama geldi. Petrol bakanı Bijen Namdar Zengene "Şuanda hiçbir ülke bizimle işbirliğine yanaşmıyor" açıklamasında bulundu.

İran Petrol Bakanı açıkladı: Hiçbir ülke İran ile işbirliği yapmıyor
20.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:20

İran resmi haber ajansı IRNA'ya (Islamic Republic News Agency) göre, ülkenin güneyinde yer alan gaz sahalarındaki çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Bakan Zengene, "Ferzad B Gaz Sahası sözleşmesi en kısa zamanda İranlı bir şirketle imzalanacaktır. Şu an hiçbir ülke, hiçbir konuda bizimle iş birliği yapmaya yanaşmıyor" dedi.

Ülkede petro kimya ürünleri üretiminin bu yıl 25 milyon tona ulaştığına işaret eden Zengene, söz konusu alanda ihracat konusunda iyi bir durumda olduklarını ifade etti, ancak ABD yaptırımları nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını belirtti.

ABD TARAFINDAN İRAN'A YÖNELİK YAPILAN YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

Kaynak : AA

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