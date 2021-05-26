İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
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İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı

İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İran, son dönemde artan elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini 4 ay süreyle yasakladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Kripto para madenciliğini 22 Eylül'e kadar yasaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, pek çok kentte enerji kesintileri ile karşı karşıya kalınması sonrası kripto para madenciliği faaliyetlerini 4 aylık bir süre için yasakladı.

"22 EYLÜL'E KADAR YASAKLIYORUZ"

Ruhani, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kripto para madenciliğini 22 Eylül'e kadar yasaklıyoruz. İran'daki kripto para madenciliğinin yaklaşık yüzde 85'i lisanssız" diye konuştu.

HALK DURUMA TEPKİLİ

İran'da gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde halk, yaşanmakta olan elektrik kesintilerini eleştiriyor. Hükümet bu kesintiler için kripto madencilerini, kuraklığı ve yaz dönemiyle birlikte artan elektrik talebini neden olarak gösteriyor.

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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