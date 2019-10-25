Irak'ta yolsuzluk protestoları tekrardan başladı! Polis biber gazıyla müdahale etti

25.10.2019 13:31

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

IRAK'TA SULAR DURULMUYOR

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Bağdat'ta güvenlik güçleri gece de Yeşil Bölge'ye girmek isteyen bir grup göstericiyi ses bombası atarak uzaklaştırmıştı. Başkentteki Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilciliklerin merkezi olarak biliniyor.

"ÜLKE KAOSA SÜRÜKLENECEK"

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki kentlerde de göstericilerin hükümeti protesto etmek için sokağa çıkmaya başladığı belirtildi.Irak'ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti.

GÖSTERİLER BİTMİYOR

Sistani mesajında, Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ta gerçek reform ve değişim sivil yöntemlerle olmalı. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı. Ülke, bazı bölgesel ve dünya ülkelerinin çıkarlarının çatıştığı alan haline gelmemeli ve bir kaos ve boşluk ortamı oluşmamalı." ifadelerine yer verdi. Irak hükümetinin, göstericilere yönelik şiddetin araştırıldığı raporunu da eleştiren Sistani, raporun şiddet kullanımındaki gerçekleri ortaya çıkarmadığını belirtti.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

104 KİŞİ ÖLDÜ

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olurken, hükümet göstericileri dağıtmak için sert müdahale talimatı vermişti. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etmek için Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanmış, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini istemişti.

Kaynak: AA