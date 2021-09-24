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iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde 4 farklı model olarak tanıttığı iPhone 13'ler, Türkiye'de ön satışa açıldı. Yeni iPhone'ların satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor.

Apple'ın geçen günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı İphone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, Türkiye'de ön satışa çıktı. Yeni iPhone'lara sahip olmak isteyen teknolojiseverler, bugün başlayan ön satış ile sipariş verebilecek.

FİYATLAR NE KADAR?

Yeni iPhone'ların satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıkacak.

iPHONE 13'TE HANGİ ÖZELLLİKLER BULUNUYOR?

Daha hızlı olan A15 çip işlemcisi olan yeni iPhone'un, daha parlak bir ekranı olduğu ve pil ömrünün de 2,5 saat daha artırıldığı belirtiliyor. Yeni telefonun kozmetik özellikleri arasında ise renk alternatifleri öne çıkıyor. iPhone 13, pembe, mavi ve "geceyarısı yıldız ışığı" renklerinde de olacak.

Yeni telefonun kapasitesi de en yüksek 500GB olarak belirlendi. En düşük de artık 64GB yerine 128GB olacak. Apple, yeni telefonun çevreci özellikler taşıdığını da özellikle vurguladı. Cihazın anten hattının plastik su şişelerinden dönüştürüldüğü kaydedildi.

Yeni seri iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro ve Pro Max olarak ayrı ayrı satışa sunulacak.

iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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