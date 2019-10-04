iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı

04.10.2019 14:54

10 Eylül tarihinde tanıtılan Apple'ın iPhone 11 modellerinin 18 Ekim tarihinde Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Binlerce iPhone tutkunu yeni modellerin Türkiye fiyatını merak ederken, Apple'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ismi belli olmayan bir satış mağazasından sızdırılan fotoğrafta iPhone 11 modellerinin fiyatları görünüyor. Buna göre en düşük iPhone 11 fiyatı 7 bin 299 lira, en pahalı iPhone 11 fiyatı ise 14 bin 999 lira olacak.

İPHONE 11 FİYATI

Sızdırılan fotoğraftaki listeye göre, 64 GB'lık iPhone 11 fiyatı 7 bin 299 lira, 128 GB'lık iPhone 11 7 bin 749 lira, 256 GB'lık iPhone 11 ise 8 bin 599 lira olacak.

İPHONE 11 PRO FİYATI

512 GB'lık iPhone 11 Pro'nun fiyatı ise 13 bin 999 lira olarak gözüküyor.

İPHONE 11 PRO MAX'IN FİYATI

Serinin en pahalı modeli olan iPhone 11 Pro Max'in 64 GB'lık modeli 11 bin 999 lira, 256 GB'lık modeli 13 bin 299 lira ve 512 GB'lık modelinin fiyatı ise 14 bin 99 lira olacak.

Sızdırılan fotoğrafta yer alan fiyatlar şu an için kesin değil. Kesin fiyatlar için Apple'ın açıklama yapması bekleniyor.