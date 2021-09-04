İpek Öz İsviçre'de finalde

Milli tenisçi İpek Öz TCCB Open Turnuvası'nda yarı finalde Macar raket Anna Bondar'ı yenerek finale yüseldi.

Milli tenisçi İpek Öz TCCB Open Turnuvası'nda yarı finalde Macar raket Anna Bondar'ı yenerek finale yüseldi.

22 yaşındaki milli tenisçi İpek Öz İsviçre'nin Collonge-Bellerive kentinde toprak zeminde düzenlenen toplamda 60 bin dolar ödüllü TCCB Open Turnuvası'nda elemelerde final turunda kaybettiği Rus raket Alena Fomina-Klotz'u şanslı kaybeden olarak yer aldığı ana tabloda ilk turda eledi. Öz ev sahibi ülkeden iki rakibini de geçerek yarı finalde Macar raket Anna Bondar ile karşılaştı. 4 numaralı seri başı Anna Bondar'ı 1 saat 52 dakika sonunda 7-5, 6-3 yenen Öz elemelerden geldiği turnuvada adını finale yazdırdı.

Öz'ün finalde rakibi 3 numaralı seri başı Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia olacak. TCCB Open İpek Öz - Beatriz Haddad Maia final mücadelesi yarın TSİ 11.30'da başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı