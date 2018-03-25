Iot Alanında ATP Neler Yapıyor?

ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında ATP'nin neler yaptığını Wise TV'ye anlattı.

Salbaş, IoT'nin özellikle sahadan bilgi toplamanın yoğun olarak ihtiyaç olduğu noktalarda kendilerine destek sağladığını, toplanan bilgiler sayesinde de tekrar sahaya o bilgilerin iletilmesinde operatör ihtiyacını ortadan kaldırdığını ifade etti.