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Inzaghi'den Del Piero'ya Güzel Asist

1997-98 Serie A sezonunda Juventus sahasında Fiorentina'yı ağırladı. Henüz üç dakika önce takımının beraberlik golünü atan Filippo Inzaghi, nefis bir topuk pasıyla Alessandro Del Piero'yu buldu ve Del Piero topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19

1997-98 Serie A sezonunda sahasında 'yı ağırladı. Henüz üç dakika önce takımının beraberlik golünü atan , nefis bir topuk pasıyla Alessandro Del Piero'yu buldu ve Del Piero topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Kaynak: Dugout

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