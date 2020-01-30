Inzaghi'den Del Piero'ya Güzel Asist

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19

1997-98 Serie A sezonunda Juventus sahasında Fiorentina'yı ağırladı. Henüz üç dakika önce takımının beraberlik golünü atan Filippo Inzaghi, nefis bir topuk pasıyla Alessandro Del Piero'yu buldu ve Del Piero topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.