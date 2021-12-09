Sosyal medya bu görüntüyle yıkılıyor! İntihar girişiminde bulunan adama trajikomik çağrı - Haberler Spor
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Sosyal medya bu görüntüyle yıkılıyor! İntihar girişiminde bulunan adama trajikomik çağrı

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Trabzon'da intihar etmek için yüksek bir binanın çatısına çıkan vatandaşa yapılan çağrı sosyal medyada gündeme oturdu. Trabzonsporlu bir taraftar, intihar girişimini engellemek için seslendiği vatandaşa, "Kardeşim gel, şampiyonluğu görmeden gitme" dedi. Yapılan çağrılar sonrasında ikna olan adam herhangi bir olumsuzluk yaşamadan çatıdan indirildi.

TRABZON (Haberler.com) - Trabzon'da yaşanan trajikomik olay sosyal medyada büyük ses getirdi. Bir vatandaşı intihar girişiminden vazgeçirmek için söylenen sözler kameralara yansıdı.

"KARDEŞİM GEL ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEDEN GİTME"

Trabzonsporlu bir taraftar, intihar girişimini engellemek için seslendiği vatandaşa, "Kardeşim gel şampiyonluğu görmeden gitme" dedi. Kameraya yansıyan görüntüler kısa süre içinde gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Yapılan çağrılar sonrasında ikna olan adam herhangi bir olumsuzluk yaşamadan çatıdan indirildi.

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