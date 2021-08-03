İnternetten alışveriş yapanlara TÜKDES uyarısı
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İnternetten alışveriş yapanlara TÜKDES uyarısı

İnternetten alışveriş yapanlara TÜKDES uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, vatandaşları ürün alırken sözleşmesindeki ücretsiz kurulum maddesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, vatandaşları ürün alırken sözleşmesindeki ücretsiz kurulum maddesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Ücretsiz kurulum taahhüdü olmayan sözleşmelerden artan şikayetleri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, "Tüketiciler ürün satış ilanlarını iyi okumalı, ücretsiz kurulum olup olmadığına dikkat etmeli, gerekirse görsel kayıt yapmalıdırlar" dedi.

Sünbül alışveriş yapan vatandaşları, "Son günlerde internetten/uzaktan yapılan alışverişlerde ücretsiz kurulum taahhüdü bulunmayan sözleşmelerden mağduriyetler ve şikayetler artarak devam ediyor. Pandemi döneminde yaygınlaşan internet alışverişlerinde satış ilanlarındaki aldatıcı ibarelere çok dikkat edilmeli, satıcı ve sağlayıcıların ilanlarındaki "taahhüt" niteliğindeki açıklamalar dikkatle okunmalı, gerekirse görsel kayıt yapılmalıdır. Özellikle sözleşmede ücretsiz kurulum ve servis olup olmadığı kontrol edilmelidir" sözleriyle uyardı.

Ayrıca yaşanan bazı sıkıntıları dile getiren Sünbül, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun göre ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ayıplı mallar, ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımaz. Ayrıca satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir. Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Malın ayıplı olmadığının ispatı da satıcıya aittir" ifadelerini kullandı.

Belirttiği kanunlar ve durumlar dahilinde satıcının malı mevzuata veya satış sözleşmesine aykırı göndermesi durumunda vatandaşları yönlendiren Yusuf Sünbül, şunları söyledi:

"Olmaması gereken durumlarla karşılaşan vatandaşların hiç bir gerekçe göstermeksizin ürün ambalajını açmadan 14 gün içinde iade etme vardır. Ayrıca sözleşmede satıcı veya sağlayıcı tarafından ücretsiz kurulum taahhüdü varsa; tüketici yetkili servis ücretini ödeyerek ürünün açılması, ürün hasarlı ise tutanak tutulması, sağlam ise kurulumun gerçekleştirdikten sonra İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine "servis ücretinin iadesi" için başvuru yapması gerekiyor. Tüketiciler mağduriyet yaşamamak için internet satış ilanlarındaki yazılan her satırı iyice okumalı, gerekirse ilan şartlarının görsellerini (Ekran görüntüsü/fotoğraf) almalıdır. Tüm dikkat ve özene rağmen mağduriyet hallerinde uyuşmazlığın miktarına göre tüketiciler; İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine ve arabulucuya başvurabilirler." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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